Stand: 01.01.2021 15:57 Uhr Weltumsegler Herrmann: Geburtstagsgruß an Greta

Weltumsegler Boris Herrmann hat sich einen besonderen Geburtstagsgruß für Greta Thunberg vorgenommen. "Ich möchte Greta sehr gerne persönlich gratulieren", sagte der 39-Jährige am Neujahrstag über die Umwelt-Aktivistin aus Schweden, die an diesem Sonntag ihren 18.Geburtstag feiern wird. Im August 2019 hatte Herrmann Thunberg zum UN-Klimagipfel nach New York gesegelt. | 01.01.2021 15:56