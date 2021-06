Stand: 14.06.2021 11:10 Uhr Weltrangliste: Zverev und Kerber bleiben auf ihren Positionen

Trotz seines erstmaligen Einzugs ins Halbfinale der French Open tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle. Der 24 Jahre alte Hamburger, der in Paris sein zweites Grand-Slam-Finale durch eine Fünf-Satz-Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas nur knapp verpasst hatte, bleibt im am Montag veröffentlichten Ranking Sechster. Bei den Frauen ist nach wie vor Angelique Kerber (Kiel) beste Deutsche, trotz ihres Erstrunden-Aus in Roland Garros hielt sie Platz 27. | 14.06.2021 11:08