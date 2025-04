Stand: 14.04.2025 09:24 Uhr Weltrangliste: Zverev rutscht auf Rang drei ab

Sein Ziel war die Nummer eins, jetzt ist Tennisprofi Alexander Zverev nur noch Dritter. Nach seinem Aus in der zweiten Runde beim Masters-Turnier in Monte Carlo verlor der Hamburger einen Platz, Turniersieger Carlos Alcaraz (Spanien) zog vorbei. Australian-Open-Champion Jannik Sinner aus Italien, der aktuell eine Dopingsperre verbüßt, führt das Ranking weiterhin an. Zverev kämpft in dieser Woche beim ATP-Turnier in München um weitere Weltranglistenpunkte. | 14.04.2025 09:24