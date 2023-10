Stand: 23.10.2023 08:41 Uhr Weltrangliste: Korpatsch mit großen Sprung nach vorne

Tamara Korpatsch hat nach ihrem Turniersieg in Cluj in der Tennis-Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Hamburgerin wird jetzt als zweitbeste Deutsche auf Platz 71 geführt - vergangene Woche lag die 28-Jährige noch auf Rang 105. Die Hamburgerin Eva Lys, die in Cluj im Halbfinale stand, verbesserte sich um 19 Plätze auf Rang 114. Bei den Herren ist Alexander Zverev (Hamburg) als bester Deutscher Zehnter. | 23.10.2023 08:39