Stand: 21.10.2023 12:30 Uhr Weltmeister Schröder in starker Form vor NBA-Start

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder geht in bestechender Form in die anstehende NBA-Saison. Der Braunschweiger lieferte beim 134:98 (58:52) gegen die Washington Wizards im letzten Vorbereitungsspiel seiner Toronto Raptors sieben Punkte, elf Assists und drei Rebounds ab. Die Kanadier starten am kommenden Donnerstag (01.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves in die neue Spielzeit. | 21.10.2023 12:30