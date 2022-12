Stand: 30.12.2022 09:28 Uhr Weltbeste Fußballerinnen: Wolfsburg-Duo in den Top Ten

Zwei Spielerinnen des VfL Wolfsburg haben es in die viel beachtete Rangliste von "The Guardian" geschafft, der zusammen mit dem Podcast "The Offside Rule" Jahr für Jahr die weltbesten 100 Fußballerinnen ermittelt. Die Jury aus Trainern, Experten und Journalisten wählte VfL-Mittelfeldtalent Lena Oberdorf auf Platz fünf und Stürmerin Alexandra Popp auf Platz sieben. Auf dem ersten Rang thront die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona. | 30.12.2022 09:26