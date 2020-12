Stand: 17.12.2020 15:34 Uhr Welling wird Geschäftsführer beim VfL Osnabrück

Michael Welling wird neuer Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Der 49-Jährige kommt vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zu den Niedersachsen. Welling erhält einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2023 und beginnt seine Arbeit am 15. Februar kommenden Jahres, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Er soll sich um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des VfL kümmern. Für den sportlichen Bereich ist Benjamin Schmedes zuständig, der am 1. Januar vom Sportdirektor zum Geschäftsführer Sport befördert wird. | 17.12.2020 15:35