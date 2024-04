Stand: 26.04.2024 17:21 Uhr Wellbrock wird Meister, verpasst aber drittes Olympia-Ticket

Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin sein drittes Olympia-Ticket verpasst. Der gebürtige Bremer schlug am Freitag über 800 m Freistil zwar in 7:50,82 Minuten als Erster an, muss aber dennoch Oliver Klemet den Vortritt lassen. Der Frankfurter hatte im Kampf um den zweiten Startplatz hinter dem bereits qualifizierten Sven Schwarz (Hannover) die Olympia-Norm (7:51,65 Minuten) in der vergangenen Woche unterboten und mit einer Zeit von 7:46,03 Minuten vorgelegt. Diese konnte Wellbrock in Berlin nicht mehr unterbieten, obwohl er Klemet (7:51,92) im direkten Duell auf den zweiten Platz verwies. | 26.04.2024 17:20