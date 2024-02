Stand: 02.02.2024 07:57 Uhr Katar: Wellbrock will Einbruch bei Schwimm-WM vergessen machen

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat seinen sportlichen Einbruch bei der WM im vergangenen Sommer nach eigenen Angaben ausreichend aufgearbeitet. "Ich habe damit abgeschlossen. Ich habe das ganze Thema in eine Schublade gepackt und die nicht wieder aufgemacht", sagte der gebürtige Bremer, der im japanischen Fukuoka zunächst zweimal Gold im Freiwasser gewonnen hatte, dann aber bei den prestigeträchtigen Beckenwettbewerben über 800 und 1.500 Meter Freistil bereits im Vorlauf ausschied. Einen auschließlichen Grund für den Misserfolg habe er nicht gefunden. Nach guten Trainingsleistungen zuletzt will der 26-Jährige aber nach vorn gucken. Die WM in Katar beginnt am Sonnabend. | 02.02.2022 07:57