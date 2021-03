Stand: 10.03.2021 13:16 Uhr Wellbrock verzichtet auf Start beim Weltcup in Doha

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock (Bremen) verzichtet zum Auftakt des Freiwasser-Weltcups der Schwimmer am Wochenende in Doha auf eine Teilnahme. Das teilte sein Coach Bernd Berkhahn vom SC Magdeburg am Mittwoch mit. Neben Wellbrock werden auch dessen Teamkollegen Rob Muffels und Finnia Wunram nicht in Doha starten. Das Trio hatte zuletzt ein Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada absolviert. Berkhahn begründete die Absage mit dem "hohen Reiseaufwand" sowie dem dazugehörigen "Risiko". | 10.03.2021 13:15