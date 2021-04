Stand: 10.04.2021 14:13 Uhr Wellbrock und Köhler führen Freiwasser-Aufgebot an

Die Weltmeister Florian Wellbrock (Bremen) und Sarah Köhler (Frankfurt) führen das Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen bei den Europameisterschaften in Budapest (12. bis 16. Mai) an. Neben Wellbrock gehören in Leonie Beck (Würzburg), Finnia Wunram und Rob Muffels (beide Magdeburg) auch die drei weiteren für Olympia qualifizierten Freiwasser-Athleten und -Athletinnen zum zwölfköpfigen Aufgebot. | 10.04.2021 13:03