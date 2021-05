Stand: 13.05.2021 16:18 Uhr Wellbrock schwimmt zu EM-Bronze über zehn Kilometer

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock hat bei der EM in Budapest über zehn Kilometer die Bronzemedaille gewonnen. Rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio lag der 23-jährige gebürtige Bremer beim Freiwasserrennen am Donnerstag lange in Führung, ehe er doch noch zwei Schwimmer vorbeilassen musste. Der Titel ging an den Italiener Gregorio Paltrinieri. Marc-Antoine Olivier aus Frankreich schlug im Sprint knapp vor Wellbrock an. | 13.05.2021 16:18