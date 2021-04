Stand: 18.04.2021 16:58 Uhr Wellbrock schwimmt Weltjahresbestzeit

Freistilschwimmer Florian Wellbrock (Bremen) hat die Weltjahresbestzeit über 1.500 Meter aufgestellt und damit seine gute Form im Olympia-Jahr untermauert. Der 23-Jährige schlug am Sonntag bei der finalen Qualifikation für die Sommerspiele nach 14:36,45 Minuten an. Er war damit fast vier Sekunden schneller als der Italiener Gregorio Paltrinieri bei seiner bisherigen Bestmarke 2021. Seinen eigenen deutschen Rekord verpasste Wellbrock in Berlin um 30 Hundertstelsekunden. | 18.04.2021 16:58