Stand: 22.08.2022 08:14 Uhr Wellbrock hofft auf Rückkehr zu European Championships

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hofft, dass seine Sportart bei der nächsten Gelegenheit wieder Teil der European Championships sein wird. "2018 in Glasgow hat es wirklich wunderbar funktioniert", sagte der Bremer, dessen EM-Wettkämpfe in Italien zeitgleich zum Multisportevent in München über die Bühne gegangen waren. "Ich habe schon den Eindruck, dass auch die Europameisterschaften hier aufgrund der Veranstaltung in München in Deutschland mehr wahrgenommen wurden. Aber ich glaube, hätten wir zeitgleich die Europameisterschaften auch in München austragen dürfen, wäre es nochmal ein bisschen schöner gewesen." | 21.08.2022 07:10