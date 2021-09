Stand: 25.09.2021 17:51 Uhr Wellbrock gewinnt Freiwasserrennen in Barcelona

Florian Wellbrock (Bremen) hat sein erstes Freiwasserrennen nach dem Triumph in Tokio gewonnen. Der Schwimm-Olympiasieger siegte beim LEN-Cup in Barcelona über zehn Kilometer nach 1:48:20,10 Stunden vor den beiden Italienern Domenico Acerenza und Gregorio Paltrinieri. "Natürlich hat Florian nach dem kurzen Trainingsanlauf zwischendurch gemerkt, dass die zehn Kilometer ganz schön lang sind, insbesondere bei dem starken Wellengang etwas weiter draußen dann", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn: "Aber in der letzten Runde hat er sich wieder an die Spitze gesetzt und das Rennen souverän zu Ende schwimmen können." | 25.09.2021 17:50