Stand: 21.02.2025 14:16 Uhr Wellbrock gewinnt Freiwasser-Weltcup in Ägypten und löst WM-Ticket

Florian Wellbrock schwimmt wieder in der absoluten Weltspitze. Nach den verpatzten Olympischen Spielen in Paris gewann der gebürtige Bremer den ersten Freiwasser-Weltcup des Jahres im ägyptischen Badeort Soma Bay über zehn Kilometer. Der Tokio-Olympiasieger setzte sich dabei in 2:01:33,60 Stunden mit 10,40 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Logan Fontaine und dessen Landsmann Marc-Antoine Olivier durch. Damit buchte er auch das Ticket für die Weltmeisterschaften in Singapur. | 21.02.2025 14:14