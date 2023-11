Stand: 18.11.2023 19:32 Uhr Wellbrock geschlagen - Schwarz schwimmt Weltjahresbestzeit

Florian Wellbrock hat bei seinem ersten Start seit der WM vor knapp vier Monaten eine Niederlage kassiert. Der Schwimm-Olympiasieger aus Bremen musste sich bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal über 800 m Freistil in 7:36,93 Minuten mit Rang zwei hinter Sven Schwarz (Hannover) begnügen. Dem U23-Europameister gelang in 7:34,05 Minuten eine Weltjahresbestzeit. Für Wellbrock war es die Rückkehr ins Becken nach dem Auf und Ab in Fukuoka. Bei den Titelkämpfen in Japan hatte er nur im Freiwasser überzeugt. | 18.11.2023 19:30