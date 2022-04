Stand: 17.04.2022 11:58 Uhr Wellbrock führt deutsches Schwimm-WM-Team an

Olympiasieger Florian Wellbrock aus Bremen führt das elfköpfige deutsche Beckenschwimm-Team bei den Weltmeisterschaften in Budapest an. Seine Frau Sarah Wellbrock lässt die Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt vom 17. Juni bis zum 3. Juli dagegen aus. "Bei mir steht in diesem Jahr die Vollendung meines Jura-Studiums mit dem Staatsexamen im Fokus", erklärte die Olympia-Bronzegewinnerin über 1.500 Meter Freistil, die früher Köhler hieß. | 17.04.2022 11:57