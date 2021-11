Stand: 01.11.2021 15:26 Uhr Wellbrock führt Aufgebot für Kurzbahn-EM an

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock aus Bremen führt das 16-köpfige deutsche Aufgebot für die Kurzbahn-EM in Kasan/Russland an. Viele Olympia-Teilnehmer lassen die EM aus, um sich auf die WM in Abu Dhabi im Dezember zu konzentrieren. Neben Wellbrock (400, 800 und 1.500 m Freistil) sind Sven Schwarz (Hannover/800 und 1.500), Angelina Köhler (Hannover/50, 100 und 200 Schmetterling), Hannah Küchler (Hamburg/50 und 100 Freistil) und Nele Schulze (Flensburg/50, 100 und 200 Brust) dabei. | 01.11.2021 15:25