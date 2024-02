Stand: 07.02.2024 12:13 Uhr Wellbrock bei WM auch über fünf Kilometer im Freiwasser geschlagen

Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften in Katar die Medaillenplätze im Freiwasserschwimmen erneut verpasst. Am Mittwoch kam der Bremer als Titelverteidiger über fünf Kilometer auf Rang neun, nachdem er über die doppelte Distanz am Sonntag 29. geworden war. Mit seiner Zeit von 51:36,70 Minuten hatte er im Ziel 7,40 Sekunden Rückstand auf Sieger Logan Fontaine aus Frankreich. Silber gewann dessen Landsmann Marc-Antoine Olivier, Bronze ging an den Italiener Domenico Acerenza. Wellbrock hatte zuvor neun WM-Medaillen im Freiwasser geholt. | 07.02.2022 12:12