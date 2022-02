Stand: 04.02.2022 20:50 Uhr Weitsprung: Homeier schlägt beim Istaf Indoor Mihambo

Weitspringerin Merle Homeier hat beim Istaf Indoor in Berlin Olympiasiegerin Malaika Mihambo geschlagen und ist auf dem zweiten Platz gelandet. Die Athletin von der LG Göttingen sprang mit 6,66 Metern genauso weit wie Mihambo, hatte aber den besseren zweitbesten Sprung. Die 6,66 Meter waren für Homeier neue persönliche Hallenbestleistung. Der Sieg ging vor 1.500 Zuschauern in der Arena an die Schwedin Khaddi Sagna mit 6,68 Metern. | 04.02.2022 20:40