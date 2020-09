Stand: 19.09.2020 16:57 Uhr

Weitere Neuzugänge für den HSV?

Sportdirektor Michael Mutzel hat weitere Neuzugänge beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nicht ausgeschlossen. "Wir haben wichtige Säulen besetzt und schauen, was die Mannschaft noch braucht und wie wir noch reagieren müssen", erklärte Mutzel nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Fortuna Düsseldorf und betonte: "Mit einem Sieg ist das natürlich auch leichter. Da können wir in Ruhe schauen, was gut war und was wir verbessern müssen. Wir sind relativ entspannt und lassen uns da nicht stressen." | 19.09.2020 16:57