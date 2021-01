Stand: 27.01.2021 11:29 Uhr Weitere Finanzhilfen für den Hamburger Sport

Die Hamburger Sportvereine werden laut Sportsenator Andy Grote wohl nicht vor dem Frühjahr öffnen dürfen. Auf der Mitgliederversammlung des Hamburger Sportbunds (HSB) hat der SPD-Politiker nach Informationen von NDR 90,3 deshalb weitere Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Gemäß dem neuen Sportfördervertrag sollen die Zuschüsse der Stadt an den HSB bis 2024 um jährlich bis zu 645.000 Euro steigen. Tausende Hobby-Sportler haben ihre Mitgliedschaft während des Lockdowns gekündigt. Einige Vereine stehen deshalb inzwischen wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand, erklärte HSB-Vorstand Ralph Lehnert. | 27.01.2021 11:26