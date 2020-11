Stand: 18.11.2020 17:27 Uhr Weitere Corona-Fälle bei Basketball-Zweitligist Bremerhaven

Beim Basketball-Zweitligisten Eisbären Bremerhaven gibt es vier weitere Corona-Fälle. Die positiv Getesteten befinden sich wie alle anderen Personen, die bei der jüngsten Auswärtsreise in Schwenningen und Nürnberg dabei waren, bereits seit letzter Woche und auch weiterhin in häuslicher Quarantäne. Insgesamt gibt es damit nun sechs positive Corona-Fälle bei den Hafenstädtern. Die für Sonnabend angesetzte Partie gegen die Gladiators Trier wurde deshalb wie schon die Begegnung gegen die Artland Dragons am vergangenen Wochenende verlegt. Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga ProA | 18.11.2020 17:25