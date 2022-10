Stand: 09.10.2022 13:33 Uhr Weiter WM-Fragezeichen um Wolfsburgerin Popp

Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg bleibt trotz ihrer zwei Tore im Testspiel gegen Frankreich (2:1) dabei, dass sie sich nicht auf eine WM-Teilnahme festlegen möchte. Dies hatte die sechsfache EM-Torschützin zuvor mehrfach erklärt. Sie wolle da auf ihr Bauchgefühl hören, auch wenn sie derzeit sehr viel Spaß am Fußball habe. "Stand jetzt habe ich ganz klar die WM auf meinem Zettel. Ich lasse mir trotzdem alles offen", bekräftige die Olympiasiegerin von 2016 in Dresden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will in diese Aussagen "gar nicht so viel hineininterpretieren" und sieht das "ganz entspannt". | 09.10.2022 13:32