Weiser verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann weiterhin auf die Dienste von Leistungsträger Mitchell Weiser bauen. Wie die Norddeutschen am Freitag mitteilten, verlängerte der Rechtsverteidiger seinen auslaufenden Vertrag. Die Laufzeit nannte der Club nicht. Der 30-Jährige war 2021 zunächst leihweise aus Leverkusen an die Weser gekommen und ein Jahr später fest verpflichtet worden. "Ich nehme wahr, dass sich hier im Club einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen", sagte Weiser. | 17.05.2024 10:37