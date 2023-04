Stand: 10.04.2023 18:08 Uhr Weilandt schießt Greifswalder FC ins Landespokal-Halbfinale

Regionalligist Greifswalder FC komplettiert das Halbfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern. Die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec setzte sich am Ostermontag im letzten noch ausstehenden Viertelfinale des Wettbewerbs beim FC Anker Wismar mit 1:0 (1:0) durch. Der langjährige Zweitliga-Profi Tom Weilandt erzielte in der 35. Minute das entscheidende Tor. In der Vorschlussrunde tritt Greifswald am 26. April beim FSV Einheit 1949 Ueckermünde an. Das zweite Semifinale bestreiten der FC Schönberg und der Rostocker FC. | 10.04.2023 18:07