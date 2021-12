Stand: 23.12.2021 09:26 Uhr Weihnachts-Radcross: Strecken-Premiere mit einem Jahr Verspätung

Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr soll am Sonntag die Premiere des traditionellen Rad-Weihnachtscross-Rennens auf dem Schwarzenbergplatz in Hamburg-Harburg über die Bühne gehen. Der Hauptlauf der Männer bei der 42. Auflage wird um 14 Uhr gestartet. "Wir haben Fahrer aus Flensburg, Berlin und Oldenburg dabei. Und es hat auch ein Schwede gemeldet", sagte Organisator Frank Plambeck. Insgesamt liegen 201 Meldungen für alle Läufe vor. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 9.45 Uhr mit dem Rennen der Frauen. | 23.12.2021 12:05