Stand: 08.07.2023 13:21 Uhr Weidauer wechselt aus Potsdam zu den Werder-Frauen

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Werder Bremen haben sich für die kommende Saison mit Sophie Weidauer verstärkt. Die 21 Jahre alte Stürmerin wechselt von Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam an die Weser. Weidauer debütierte 2019 in der Bundesliga und erzielte seitdem in 81 Partien zwölf Tore. Mit dem DFB-Team wurde sie 2019 U17-Europameisterin. | 08.07.2023 13:21