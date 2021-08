Stand: 06.08.2021 09:42 Uhr Weiche Flensburg verpflichtet Ex-Kieler Herrmann



Fußball-Regionalligist Weiche Flensburg hat einen prominenten Neuzugang zu verzeichnen: Abwehrspieler Patrick Herrmann kehrt nach zweieinhalb Jahren beim Zweitligisten Darmstadt 98 in den Norden zurück, wo er mehr als sieben Jahre bei Holstein Kiel unter Vertrag stand. Kurios: Sein letztes Spiel für Darmstadt bestritt der 33-Jährige gegen Kiel - und auch am Sonnabend (15.30 Uhr) könnte er in der Erstrunden-Partie der Flensburger wieder gegen die "Störche" auflaufen. | 06.08.2021 09:40