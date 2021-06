Stand: 23.06.2021 21:24 Uhr Weiche Flensburg und Phönix Lübeck erreichen Endspiel

Die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und 1. FC Phönix Lübeck stehen im Finale um den schleswig-holsteinischen Fußball-Pokal und ermitteln den Teilnehmer für den DFB-Pokal. Weiche warf am Mittwoch mit einem 2:1 (2:0) Titelverteidiger SV Todesfelde aus dem Rennen. Phönix setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen den Oberliga-Club TSB Flensburg durch. Das Endspiel wird am Sonntag um 16 Uhr im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente angepfiffen. | 23.06.2021 21:22