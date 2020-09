Stand: 24.09.2020 08:13 Uhr

Weiche Flensburg bleibt Spitzenreiter

Der SC Weiche Flensburg 08 bleibt auch nach dem 4. Spieltag der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord Spitzenreiter. Das Team von Trainer Thomas Seeliger kam am Mittwochabend gegen die SV Drochtersen/Assel zu einem 1:0 durch ein Tor von Kevin Schulz und feierte den vierten Sieg. Erster Verfolger ist der Lüneburger SK Hansa, dem durch ein 3:1 über FC St. Pauli II der zweite Sieg gelang. Malte Meyer brachte die Hausherren in Führung, die Cemal Sezer noch ausglich. Doch nach der Pause machten Daniel Hefele und Tomek Pauer per Handelfmeter alles klar. St. Paulis Paul Meseberg sah wegen eines Handspiels auf der Torlinie die Rote Karte. Überblick | 24.09.2020 07:54