Stand: 08.01.2021 08:47 Uhr Wegweisende Nordderbys für Buxtehuderinnen

Mit dem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg am Sonnabend (16 Uhr) beginnt für die Handballerinnen des Buxtehuder SV die Nordderby-Woche in der Bundesliga. Sieben Tage nach diesem Duell muss das Team von Trainer Dirk Leun bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten antreten. Buxtehude und Oldenburg liegen mit sechs Siegen und sechs Niederlagen im Tabellenmittelfeld. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden wird", sagt Leun. Trotz erneut leerer Ränge in der Halle Nord wegen der Corona-Pandemie-Einschränkungen setzt der BSV seine Heimstärke. | 08.01.2021 09:10