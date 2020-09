Stand: 04.09.2020 10:01 Uhr

Weghorst will beim VfL Wolfsburg bleiben

Torjäger Wout Weghorst verspürt ungeachtet aller Transfergerüchte keinen Drang, den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg noch in diesem Jahr zu verlassen. "Wenn ein Angebot kommt, das für jede Seite passt und alle glücklich macht, dann ist das vielleicht in Zukunft möglich. Aber dass ich nach zwei Jahren unbedingt weg muss: Das ist nicht so", sagte der Niederländer. Angeblich gab es Interesse vom FC Arsenal und Newcastle United, aber bisher sei "nichts Konkretes" an ihn herangetragen worden, so der 28-Jährige. | 04.09.2020 10:00