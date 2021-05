Stand: 14.05.2021 14:05 Uhr Weghorst im vorläufigen EM-Kader der Niederlande

Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst steht im vorläufigen EM-Kader der Niederlande. Bondscoach Frank de Boer nominierte den Bundesliga-Profi für sein 34 Spieler umfassendes Aufgebot, das er bis zum 1. Juni noch auf 26 Spieler reduzieren muss. Weghorst hatte zuletzt in der WM-Qualifikation gefehlt und danach sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht. De Boer hatte dem Stürmer, der in der Bundesliga in dieser Saison bislang 20 Treffer erzielt hat, zuletzt aber Hoffnungen auf eine Nominierung gemacht. | 14.05.2021 14:00