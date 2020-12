Stand: 14.12.2020 16:22 Uhr Weghorst entschuldigt sich für Post mit Corona-Bezug

Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst hat sich für einen Instagram-Auftritt mit Corona-Bezug entschuldigt. "Es tut mir sehr leid, wenn ich mit den beiden Posts in meiner Instagram Story jemanden verletzt oder verärgert habe. Das war nie meine Absicht", sagte er. Weghorst hatte zuvor gepostet: "Stell dir vor, es gibt einen Impfstoff, der so sicher ist, dass du bedroht werden musst, ihn zu nehmen - für eine Krankheit, die so tödlich ist, dass man getestet werden muss, um zu wissen, dass man sie hat." Darunter forderte er die Menschen auf, sich selbst zu informieren. | 14.12.2020 16:20