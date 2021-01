Stand: 29.01.2021 18:35 Uhr Wegen WM: Absagenflut in der Handball-Bundesliga

Die Terminnöte in der Handball-Bundesliga werden immer größer. Gleich fünf Spiele des ersten Spieltages nach der WM-Pause am kommenden Wochenende fallen aus, darunter die Partien der SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg und das Nordduell TSV Hannover-Burgdorf - HSG Nordhorn-Lingen. Hintergrund ist eine Regelung, wonach die Bundesligisten eine Verlegung des ersten Spiels nach der WM beantragen können, wenn ein Spieler aus dem jeweiligen Verein mindestens am WM-Halbfinale beteiligt ist. Ergebnisse und Tabelle HBL | 29.01.2021 18:34