Stand: 21.12.2023 15:58 Uhr Wegen Unwetterwarnung: Weihnachtssingen im Ostseestadion abgesagt

Das für Donnerstagabend geplante Weihnachtssingen im Ostseestadion des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock ist abgesagt worden. Grund dafür sei die amtliche Unwetterwarnung, teilte Hansa am Donnerstagnachmittag wenige Stunden vor dem geplanten Beginn des Weihnachtssingens mit. Die Veranstalter, die Ostseestadion GmbH & Co. KG sowie die Volkstheater Rostock GmbH, hätten gemeinsam mit der Veranstaltungsleitung entschieden, dass die Sicherheit der Mitwirkenden auf der Bühne, sowie für die Gäste bei der An- und Abreise nicht gewährleistet werden kann, hieß es. | 21.12.2023 15:57