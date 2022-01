Stand: 08.01.2022 12:44 Uhr Wegen Starkregens: Hansa-Testspiel gegen Samsunspor abgesagt

Das zweite Testspiel des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock im Trainingslager in Belek fällt aus. Die für heute Nachmittag angesetzte Partie gegen den türkischen Zweitligisten Samsunspor wurde wegen anhaltenden Starkregens abgesagt. Die Plätze am Hotel sind unbespielbar. Eine Verlegung auf einen 45 Kilometer entfernten Platz wurde nach Hansa-Angaben von Samsunspor abgelehnt. Trainer Jens Härtel setzte daraufhin eine Indoor-Trainingseinheit an. | 08.01.2021 12:45