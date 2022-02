Stand: 18.02.2022 11:43 Uhr Wegen Orkantiefs "Zeynep": Meppen mit dem Bus nach Freiburg

Der angekündigte Sturm "Zeynep" hat auch die Pläne des SV Meppen durcheinandergewirbelt. Anstatt mit der Bahn machte sich der Fußball-Drittligist am Freitagmorgen mit dem Bus auf den rund sieben Stunden langen Weg nach Freiburg. Im Breisgau treten die Emsländer am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR) bei der Reserve des Bundesligisten an. | 18.02.2022 11:41