Stand: 31.03.2025 14:07 Uhr Wegen Club-WM: Mini-Transferfenster auch in der Bundesliga

Die Fußball-Bundesliga folgt den anderen großen europäischen Ligen und wird ein zusätzliches Mini-Transferfenster öffnen. Die Clubs können vom 1. bis 10. Juni neue Spieler verpflichten. Der Weltverband FIFA hatte aufgrund der Club-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) die Möglichkeit vorgeschlagen. Vor Deutschland hatten bereits England, Spanien und Italien angekündigt, die FIFA-Ausnahme zu nutzen. Die FIFA hat die Ausnahme ermöglicht, da Spielerverträge zumeist am 30. Juni enden - also während der Club-WM. | 31.03.2025 14:02