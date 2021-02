Stand: 23.02.2021 13:31 Uhr Wegen Arnold: Schmadtke hofft auf Besuch von Jogi Löw

In der Diskussion um eine mögliche Berufung von Maximilian Arnold in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke Bundestrainer Joachim Löw aufgefordert, sich vor Ort ein Bild zu machen. "Ich wünsche mir, dass der Jogi mal zu uns nach Wolfsburg kommt", sagte Schmadtke dem "Sportbuzzer". Er wisse zwar nicht genau, wie sich Löw seine Informationen über die Spieler beschaffe. Aber: "Wenn der Bundestrainer den Max einladen will, sollte er sich ein Spiel von uns anschauen." | 23.02.2021 13:04