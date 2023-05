Stand: 23.05.2023 17:27 Uhr Wedeler Radprofi Kämna rückt beim Giro vor

Mit einer soliden Leistung auf der ersten schweren Alpenetappe ist Lennard Kämna in der Gesamtwertung des 106. Giro d'Italia weiter nach oben geklettert. Der Radprofi aus Wedel belegte bei der Bergankunft auf dem Monte Bondone am Dienstag Platz elf mit 1:20 Minuten Rückstand auf Tagessieger Joao Almeida aus Portugal. In der Gesamtwertung liegt Kämna auf Rang sechs und hat 3:20 Minuten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Geraint Thomas. Der Brite hatte zeitgleich mit Almeida als Zweiter das Ziel erreicht. | 23.05.2023 17:27