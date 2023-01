Stand: 25.01.2023 17:11 Uhr Wedeler Radprofi Kämna auf Mallorca in Sturz verwickelt

Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna ist in seinem ersten Rennen der Radsport-Saison 2023 gleich in einem Sturz verwickelt gewesen. Der 26-Jährige aus dem schleswig-holsteinischen Wedel musste am Mittwoch bei der Trofeo Calvia auf Mallorca das Rennen vorzeitig beenden, hat sich aber laut Angaben seines Rennstalls Bora-hansgrohe nicht verletzt. An den kommenden vier Tagen gibt es vier weitere Etappen auf Mallorca. Da es keine Gesamtwertung gibt, können auch ausgeschiedene Fahrer wieder starten. | 25.01.2023 17:10