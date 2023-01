Stand: 08.01.2023 12:03 Uhr Wechselt HSV-Profi Leibold in die USA nach Kansas City?

Linksverteidiger Tim Leibold steht beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV offenbar vor dem Abschied. Der 30-Jährige, der beim Testspiel des HSV am Sonnabend in Köln (0:4) "aus privaten Gründen" fehlte, wechselt Medienberichten zufolge in die USA. Angeblich will Sporting Kansas City aus der nordamerikanischen MLS Leibold verpflichten. Im Gespräch sind ein Vertrag bis 2026 und ein Jahresverdienst von zwei Millionen Euro. | 08.01.2023 12:02