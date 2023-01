Stand: 31.01.2023 11:23 Uhr Wechsel in die Schweiz: Gidion verlässt Werder-Frauen

Margarita Gidion verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und wechselt in die Schweiz. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, schließt sich die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin dem Erstligisten FC Basel an. Die frühere U20-Weltmeisterin war 2020 aus Frankfurt nach Bremen gekommen und absolvierte seither 50 Pflichtspiele für Werder. "Aufgrund ihrer sportlichen Verdiente in den vergangenen zweieinhalb Jahren und ihrer stets großen Verbundenheit zum SV Werder haben wir diesem Wunsch nur schweren Herzens zugestimmt", sagte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. | 31.01.2023 11:22