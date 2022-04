Stand: 12.04.2022 20:31 Uhr Waßmuth trifft bei DFB-Niederlage in Serbien

Die Baskets Oldenburg haben bei Alba Berlin sehr gut mitgehalten, am Ende aber ihre 19. Niederlage in der laufenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) kassiert. Die wiedererstarkten Niedersachsen verloren beim amtierenden Meister 86:92 (48:51) und belegen Rang 14. Bester Werfer der Oldenburger vor 4.863 Zuschauern war Maximilian Heidegger mit 24 Punkten. Seit 20.30 Uhr spielen die Löwen Braunschweig in eigener Halle gegen die Merlins Crailsheim. Überblick | 12.04.2022 20:31