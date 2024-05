Stand: 26.05.2024 15:18 Uhr Wasserball: Waspo Hannover in der Finalserie gegen Spandau 04

Für Waspo Hannover steht der Gegner in den Endspielen um die deutsche Wasserball-Meisterschaft fest - es ist Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04. Im entscheidenden Halbfinalspiel der "best of three"-Serie kamen die Berliner am Sonntag zu einem deutlichen 22:5 (7:2, 5:0, 7:1, 3:2)-Erfolg über den OSC Potsdam. Waspo hatte schon zuvor durch zwei Siege gegen den ASC Duisburg das Finale erreicht. Das nunmehr achte Meisterduell der beiden Kontrahenten in Serie, das im "best of five"-Modus ausgetragen wird, beginnt am 29. Mai. | 26.05.2024 15:14