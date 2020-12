Stand: 16.12.2020 21:15 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover kassiert zweite CL-Niederlage

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben auch ihr zweites Spiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Der deutsche Meister unterlag am Mittwochabend in Budapest Jadran Herceg Novi aus Montenegro mit 11:12 (1:3, 4:3, 5:3, 1:3). Am Donnerstag wartet Ferencvaros Budapest. | 16.12.2020 21:15