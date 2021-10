Stand: 16.10.2021 19:46 Uhr Wasserball: Waspo 98 Hannover erreicht Pokal-Finale

Waspo 98 Hannover hat bei der Endrunde in Berlin das Finale um den Wasserball-DSV-Pokal erreicht. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend in ihrem Halbfinale gegen den ASC Duisburg mit 11:8 (3:2, 2:3, 2:1, 4:2) durch. Gegner im Finale ist der große Widersacher Spandau 04. Die Berliner gewannen ihr Semifinale gegen den SV Ludwigsburg 08 mit 21:5. | 16.10.2021 19:14